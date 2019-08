Gestul neasteptat facut de fiica Andreei Marin, dupa tragedia din Caracal. „L-a rugat pe tatal ei sa o si inregistreze”

Andreea Marin a povestit ce reactie a avut fiica ei, atunci cand a aflat despre tragedia din Caracal. Vedeta a declarat ca, afectata de moartea celor doua fete, Violeta a luat o decizie radicala, iar gestul ei a impresionat-o profund.

„Am rugat-o sa asculte o convorbire la 911, am gasit-o undeva, asa cum se intampla ea in America, ce se intampla atunci cand cineva acolo suna la numarul de urgenta, in paralel cu tristetea care se intampla la noi. Ea a parat si mi-a dat de inteles ca asculta, dar ca nu se lasa foarte afectata, ci ca e revoltata, ca noi toti, de ce se intampla la noi. Am discutat despre masuri de precautie, despre cat de important e sa fie mereu in legatura cu parintii, cum trebuie sa te feresti, in masura posibilitatilor…

Ce m-a impresionat este ca, la o zi-doua dupa aceasta, a scris in engleza (ii place foarte mult limba engleza, a studiat-o de mica) un eseu impresionant despre faptul ca libertatea, de fapt, nu e libertate, ca pentru a fi in siguranta trebuie sa stai cu capul plecat, trebuie sa zambesti doar si sa pari ca esti fericit, cand de fapt esti profund nefericit, pentru ca nu poti sa te exprimi asa cum ar fi normal sa o faci ca un om liber. Un eseu scris de ea extrem de profund pentru un copil de 11 ani si, mai mult decat atat, a compus o melodie cu refrenul „You die and nobody cares”. Deci a afectat-o profund, l-a rugat pe tatal ei s-o si inregistreze. Amandoi am fost impresionati de aceasta poveste, pentru ca, iata, tinerii nostri sunt mult evoluati, chiar si din acest punct de vedere al revoltei sociale. Sunt diferiti de cum eram noi odinioara”,a povestit Andreea Marin, conform OK!

