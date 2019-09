Gestul pe care Andi Moisescu l-a facut pentru Olivia Steer, dupa 15 ani de casnicie. Sotia vedetei PRO TV a facut totul public

Olivia Steer formeaza un cuplu cu prezentatorul TV Andi Moisescu de 15 ani. Cei doi au impreuna doi copii. Anii au trecut, momentele bune si-au facut loc, dar si cele mai putin bune. Ce anunt a facut sotia vedetei PRO TV, pe Instagram?

Gestul pe care Andi Moisescu l-a facut pentru Olivia Steer, dupa 15 ani de casnicie

In ultima vreme, persoanele publice din Romania prefera mediul online pentru a-si anunta bucuriile, dar si divortul. Printre ele se numara Claudia Patrascanu, What’s Up ori Elena Ionescu de la Mandinga. In acest caz, nu este vorba despre o separare, ci despre un moment de fericire, impartasit cu fanii virtuali. Olivia Steer a postat pe contul ei de Instagram o fotografie in care se arata nemachiata, dar radiind de fericire.

In descrierea imaginii, sotia lui Andi Moisescu a scris: ”After 15 yars of marrage, we still do” (Dupa 15 ani de casnicie, tot o facem). In josul postarii ei, cei care o admira o felicita pentru eveniment si ii ureaza multi ani alaturi de partenerul ei.

”Sotia mea a fost linsata”

Despre sotia sa, care este subiectul multor controverse, fiind atacata constant de mai multe personalitati si medici cunoscuti din Romania, Andi Moisescu spune ca are, intai de toate, curajul de a spune ce gandeste, lucru pentru care sigur o apreciaza. Amintim ca Olivia Steer, jurnalist de profesie, a impartit lumea medicala in doua tabere, in urma declaratiilor facute despre vaccinuri si cancerul la san.

„Sotia mea nu a fost subiectul unor controverse. Sotia mea a fost pur si simplu linsata mediatic pentru ca a avut curajul sa-si expuna un punct de vedere care incurca niste calcule”, a spus Moisescu.

Steer, despre cancerul la san

Pentru ca am amintit de parerea Oliviei despre cancerul la san, pentru jurnalista, boala ar fi inca o miscare a marilor companii pentru a le convinge pe femei sa cumpere tratamente scumpe.

„Forma principala a cancerului de sin depistata e carcinomul ductal in situ, cunoscut ca “stadiul zero” sau drept “cancer de sin noninvaziv”. Spre deosebire de cancerul invaziv, carcinomul ductal nu se misca, nu se extinde, nu are simptome si, daca e lasat in pace, nu progreseaza. Si poate chiar sa se resoarba singur, in timp. Dar asta numai si numai daca nu e depistat precoce, nu e diagnosticat drept cancer si nu e tratat, apoi, cu metode chimice agresive (faimoase pentru faptul, recunoscut oficial, ca provoaca alte si alte cancere

– despre asta si revista medicala Nature, ce se ocupa cu tiparirea studiilor stiintifice peer-revewed, a publicat un studiu dezvaluind efectelor dezastruoase ale chimioterapiei). Cum de ma incumet sa spun asta: o alta publicatie medicala prestigioasa, Lancet Oncology, a reprodus pe tema mai multe studii anul trecut, dupa ce s-a descoperit ca si formele agresive de cancer par sa intre in remisie totala, in timp. Cu conditia sa fie lasate in pace”, a scris Olivia pe blongul ei.

