Gestul simplu facut de un controlor de tren a starnit admiratia oamenilor. „Merita toata aprecierea noastra”

Un controlor de tren a devenit celebru in mediul virtual, dupa ce a facut un gest ce a starnit admiratia celor prezenti. Barbatul l-a intrebat pe unul dintre pasageri daca se simte confortabil in timpul calatoriei.

Tânărul abordat de controlor a fost atât de impresionat de gestul acestuia, încât a relatat totul pe contul de socializare, iar povestea lui i-a impresionat pe internauți, care au trimis sute de mesaje.

„Prieteni, faceți cunoștință cu dl. Dan Tat. Este singurul conductor care m-a întrebat vreodată, dacă totul este în regulă în timpul călătoriei cu trenul. Nu doar o dată, ci din când în când intra în compartiment și ne întreba dacă sunt probleme dacă este cald sau frig.

Primul gând a fost că sunt probleme în compartimentul în care stăteam, dar când am ieșit pe culoar, am observant că făcea același lucru cu călătorii. Când s-a întors, l-am oprit pentru o clipă și nu am putut să nu îi spus faptul că este singurul conductor care m-a întrebat de sănătate în timpul călătoriei. Răspunsul lui a fost fabulous:

‘Mulțumesc, dar este ceva normal. Cum să nu am eu grijă de călătorii mei!? ‘ Acest om cu atât de mult bun simț, modestie și grijă față de călătorii săi, merită toată aprecierea noastră”, a scris Florin BT pe un grup de Facebookm, potrivit Mediafax.

Controlorul era cunoscut și de alte persoane

Mesajele au curs lanț, iar oamenii au fost impresionați de gestul bărbatului. Unii îl cunoșteau deja pe bărbat. „Respect! Îi cunosc și este foarte adevărat. Cu toți se comport în același mod, în ciuda faptului că CFR este așa cum știm cu toții”, este mesajul unei internaute, , „Un personaj dintr-o generație ce în curând va dispărea”, a fost un alt mesaj lăsat pe contul de socializare.

