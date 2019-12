Gestul socant facut de rudele si prietenii cu Cornel Gales. Ce au facut cu sicriul de zinc

Cornel Gales este azi, 12 decembrie, condus pe ultimul drum. Dupa ce fiica sa naturala si-a luat adio pe vecie de tatal ei, prietenii si rudele au ramas la inmormantare. Ce au facut cei care-l iubeau cu sicriul de zinc?

Ce au facut cu sicriul de zinc? Gestul rudelor la inmormantarea lui Cornel Gales

Trupul neinsufletit al lui Cornel Gales a ajuns in Romania ieri, 11 decembrie, moment in care s-a tinut si priveghiul. Din nefericire, putinele persoane care s-au aflat acolo au putut vedea cum chiar fratele acestuia nu si-a facut aparitia. Slujba de inmormantare s-a incheiat, iar cortegiul funerar a ajuns la cimitirul Straulesti 2 din Capitala, unde in urma cu mai bine de doi ani Gales o vedea pentru ultima oara pe Ileana Ciuculete.

Rudele si prietenii apropiati au ales sa tina capacul deschis la sicriu, cu toate ca fata fostului impresar a fost reconstruita dupa ce in accidentul fatal a fost proiectat din masina si a fost desfigurat.

„El nu era la volan, statea in spate”

„El nu era la volan, statea in spate, pe mijloc si a zburat prin panorama si nimeni altcineva nu a fost ranit, nu e vorba, asa cum a aparut in presa, de cineva care sa fie in coma, sau altceva. Pe data de 1 decembrie am aflat noi ca a murit… Dar, de fapt, el a murit pe data de 30 noiembrie, pe la ora 18:00, ora Spaniei. El se reintorcea de la restaurant cand s-a produs accidentul, iar explicatia pentru prezenta lui pe Whatsapp din noaptea de 1 decembrie este una simpla. In momemntul in care Politia a sunat suspectul, adica cel care conducea masina li s-a raspuns ca pe el nu il intereseaza si ca el nu poate sa ii ajute cu detalii si ca cel mai bine ar fi sa caute politistii la el in agenda. Atunci politistii au intrat in agenda lui telefonica si prin mesajele lui, iar asta este singura explicatie, e chiar una logica” a declarat fiica Vivianei.

