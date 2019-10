Gheorghe Dinca a clacat in fata expertilor FBI! Ce l-a facut sa rabufneasca: „A plans. A avut momente de regret”

Declaratii incendiare despre intalnirea dintre Gheorghe Dinca si expertii FBI veniti sa il analizeze. Dupa ore in sir de audieri, presupusul criminal din Caracal a rabufnit!

Cei mai buni profileri din lume au stat doua zile la Penitenciarul Jilava, au discutat cu barbatul care sustine ca le-a ucis pe Alexandra si Luiza si au analizat zeci de ore de inregistrari de la perchezitii.

„Nu a fost o audiere propriu-zisa, nu s-a consemnat pe hartie. Inculpatul a relatat anumite situatii in legatura cu cazul, iar profilerii au analizat ceea ce a afirmat el, reactiile lui si asa mai departe”, a declarat avocatul lui Gheorghe Dinca.

Aparatorul lui Dinca a explicat ca, in cazul unor astfel de interogatorii, intrebarile specialistilor nu se refera doar la faptele de care este acuzat, ci si la viata inculpatului.

„In general, o analiza comportamentala se face in raport de intreaga viata a persoanei pe care o examinezi”, a explicat acesta.

In urma audierilor ce au durat „foarte multe ore”, una dintre intrebarile la care expertii FBI trebuie sa raspunda este daca Gheorghe Dinca poate fi catalogat un criminal in serie: „Nu s-a lamurit daca Dinca este considerat sau nu criminal in serie. Exista anumite lucruri care nu sunt clare.”

Cum a reactionat Dinca in fata profilerilor?

„A avut momente de regret...mai plange. Nu se intampla des, dar plange. In general, cei care au comis o crima au momente de rabufnire. In fata expertilor de la FBI a avut mai multa libertate de exprimare. A putut sa spuna ce a vrut, fara sa fie intrerupt”, a adaugat avocatul lui Gheorghe Dinca.

