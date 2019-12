Gheorghe Dinca a folosit substante pentru cresterea potentei. Solutia, disponibila in farmacii, la care a apelat

Ancheta in cazul Caracal se apropie de final, procurorii lucrand la finalizarea rechizitoriului. Pana acum, insa, nu s-a stiut ca Gheorghe Dinca folosea anumite produse farmaceutice pentru a-i spori potenta.

Monitorul Justitiei a aflat ca „monstrul din Caracal”, Gheorghe Dinca, acuzat de trafic de persoane, omor calificat si profanare de cadavre, avea in casa, pe langa o crema cu venin de albine pentru dureri reumatice, muscular si articulare, si niste pliculete de Potent Plus.

Acestea au fost ridicate din casa lui Dinca si expertizate. In urma expertizei - sustin surse judiciare - s-a constatat ca in pliculetele pentru potenta erau capsule cu substante vegetale in care au fost identificate cafeina si teobromina (compusi cu efect excitant al sistemului nervos), acizi grasi, esteri de acizi grasi, steroizi si urme de substante cu actiune de crestere a potentei precum tadalafil, vandernafil si sildenafil.

Aceste rezultate ale expertizarii unor substante si medicamente gasite in casa ororilor se adauga la restul expertizelor de la INML si de la INC ca probe la dosar. Toate probele biologice apartinand lui Dinca si cele identificate ca fiind de la cele doua fete Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, precum si expertizarea butoiului din curtea lui Dinca, a cenusei din butoi si de la liziera, rezultatul ADN care a identificat cert ca victima din butoi este Alexandra Macesanu, raportul celor doua expertize antropologice, ale oaselor din butoi si de la liziera, declaratiile lui Dinca, la care se adauga raportul proffiler-ului, sunt parte din probatoriu.

