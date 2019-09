Gheorghe Dinca a fost adus in Capitala. El va fi supus unei expertize prihiatrice

Principalul suspect al crimelor de la Caracal, Gheorghe Dincă, a fost adus duminică dimineață la București. El este acum în arestul Poliției Capitalei, urmând ca mâine, luni 2 septembrie, Dincă să fie supus unei expertize psihiatrice. Totodată, Gheorghe Dincă ar putea fi supus și unui test la poligraf, pentru aceasta este nevoie, însă, de acordul The post Gheorghe Dincă a fost adus în Capitală. El va fi supus unei expertize prihiatrice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.