"Gheorghe Dinca a omorat cel putin 5 tinere, iar in spatele lui este o femeie”. Ioan Burculet arunca bomba

Ioan Burculet, "detectivul de paranormal", arunca bomba in cazul crimelor din Caracal. Barbatul marturiseste ca fetele nu au fost singurele victime ale lui Georghe Dinca si sustine ca a facut cel putin 5 victime, iar in spatele lui ar fi o femeie. "Chestiunea este complexa pentru politie si asta deoarece din punctul meu de vedere, capul unei femei sau implicarea efectiva a acesteia a dat totul peste cap. El, criminalul, este de fapt unealta! Cu toate acestea, dupa cercetari, politia sunt convins ca va afla, femeia va fi depistata si se va observa la modul categoric implicarea acesteia. Ulterior, politia isi va da seama ca Gheorghe Dinca a fost doar "praf in ochi" cu toate ...