Gheorghe Dinca a povestit cum a ucis-o pe Alexandra! A pus-o in picioare in butoi

Claudiu Lascoschi, avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dinca, desemnat de Baroul Bucuresti, dupa ce cauza a fost mutata la DIICOT Bucuresti, spune ca la audieri criminalul a recunoscut ca a pus cadavrul intreg in butoiul unde apoi l-a incinerat. "El a declarat ca a incinerat-o pe Alexandra, ca au ramas resturi, ca nu s-au topit tot, e alta dicutie. A precizat ca a pus-o netransata, a pus-o in picioare in acel butoi", a declarat avocatul din oficiu a lui Gheorghe Dinca, Claudiu Lascoschi, la Antena 3. Familia Alexandrei a ANULAT inmormantarea fetei "Nu poti arde un corp daca nu este transat, asezat in bucati. Daca s-ar fi degajat o astfel de caldura, nu mai ramanea niciun pic de ADN ...