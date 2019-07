Gheorghe Dinca a sunat-o pe mama Alexandrei exact cand aceasta era alaturi de un politist

alexandra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Apar date noi despre modul in care au intervenit politistii in cazul uciderii Alexandrei, adolescenta din Caracal. Mama fetei a fost sunata de Gheorghe Dinca exact in momentul in care femeia era alaturi de un politist. Informatiile sunt cuprinse in raportul pe care l-au intocmit politistii pentru Ministerul de Interne. Astfel, joi, 25 iulie, in jurul orei 10:00, mama Alexandrei era audiata de un politist dupa ce declarase disparitia fiicei sale. La ora 10:30, cand un politist era acasa la parintii Alexandrei si o audia pe mama, incercand sa afle mai multe date si cerea si fotografia fetei, chiar in acel moment mama Alexandrei este sunata de pe un numar de telefon, iar persoana respectiva i se adreseaza cu ...