Gheorghe Dinca, adus la Curtea de Apel Craiova. Avocat: „A cedat presiunii pshice si nu a mai rezistat”

Gheorghe Dinca si-a retras contestatia fata de decizia de arestare preventiva, a confirmat avocatul sau, marti dimineata. Acesta a spus ca decizia a fost luata in contextul in care acesta a recunoscut crimele.

Avocatul a spus ca l-a sfatuit pe Dinca sa spuna adevarul. „A cedat presiunii pshice si nu a mai rezistat. Chiar la momentul descrierii detaliilor faptelor sale i s-a facut rau”, a afirmat acesta.

„S-a spus ca si-a batut joc de anchetatori. Nu este adevarat. Este o chestiune care sine de ancheta. A avut o problema de identificare. Este foarte greu sa identifici pe timp de zi, un traseu pe care l-ai facut pe timp de noapte. Nu a fost audiat, a fost o simpla procedura. Avea momente cand tresarea si isi punea mana la piept”, a marturisit avocatul lui Gheorghe Dinca.

Gheorghe Dinca a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sambata, prin decizia magistratilor Tribunalului Dolj. Imediat dupa ce magistratii Tribunalului Dolj au decis arestarea preventiva a lui Gheorghe Dinca, acesta a depus contestatie.

Dinca este acuzat de omor calificat, dupa ce a recunoscut ca le-a omorat pe Alexandra (15 ani) si Luiza (18 ani) dupa ce le-a rapit.

Luiza Melencu (18 ani) a disparut in luna aprilie 2019, dupa ce a luat o masina de ocazie. In acelasi mod a disparut Alexandra Macesanu (15 ani).

Potrivit unor surse judiciare, agresorul a lovit-o cu putere pe Alexandra, dupa ce a surprins-o pe fata vorbind la 112. Fata a cazut si a ramas inconstienta, in timp ce agresorul s-a urcat in masina si a plecat in oras. Surse judiciare mai spuneau ca Luiza Melencu, fata rapita in luna aprilie, a fost omorata la scurt timp dupa ce a fost sechestrata, adica in aceeasi zi.

Raportul oficial al MAI a scos la iveala abateri grave ale celor care au cautat-o pe Alexandra Macesanu. Pana acum, se stia ca a durat 19 ore din momentul telefonului victimei la 112 pana cand a fost descoperita casa unde era sechestrata. Lucrurile sunt mult mai grave, insa.

Pe 24 iulie, in miercurea rapirii Alexandrei, tatal ei a fost la 8:30 seara la politia din comuna, dar l-au trimis acasa! Familia Macesanu a revenit joi, la 8 dimineata, iar declararea disparitiei a avut loc abia la ora 10:30.

