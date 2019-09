Gheorghe Dinca, aparat cu mascatii de furia oamenilor atunci cand a fost dus la Caracal pentru reconstituire

Gheorghe Dinca a fost dus, luni, la locuinta lui din Caracal, pentru reconstruirea faptelor. Odata ajuns in fata curtii in care Alexandra Macesanu si Luiza Melencu ar fi fost ucise, principalul suspect al crimelor a fost aparat cu mascatii de furia oamenilor.

Mai multi oameni s-au adunat astazi langa casa criminalului din Caracal. Ei au incercat sa ajunga la masina din care a coborat Gheorghe Dinca, dar suspectul era bine pazit de mascati, potrivit Mediafax.

Aflat la fata locului, bunicul Luizei Melencu a incercat sa forteze cordonul de jandarmi si sa ajunga in apropierea casei lui Dinca. Omul nu a reusit sa treaca, acuzandu-i pe jandarmi ca sunt „criminali platiti de stat sa nu-si faca datoria”.

La casa lui Gheorghe Dinca au ajuns si vecinii Alexandrei Macesanu, care au inceput sa il huiduie pe barbat.

Doua femei de peste 60 de ani au incercat sa ajunga la Dinca, dar au fost oprite de mascati.

„De ce il aparati? Nu se poate asa ceva!”, au strigat femeile. Una dintre femei a declarat ca vrea sa il vada pe Dinca si sa puna mana pe el: „Nu l-am vazut. Vreau sa il vad sa pun mana pe el, sa vad daca mie, femeie la 67 de ani, imi face ceva? Cum a putut, cum a putut sa se atinga de un copil asa de pur, cu mintea lui bolnava”, a spus ea.

Reconstituirea urmeaza sa se realizeze astazi si maine. In prima zi, anchetatorii si Dinca vor parcurge si vor reface pas cu pas traseul parcurs de barbat din momentul in care a luat-o pe Alexandra la ocazie. In cea de-a doua zi urmeaza sa fie reconstituite faptele ce o privesc pe Luiza.

Gheorghe Dinca a fost transferat inca de sambata in Arestul Politiei Olt, pentru a participa la reconstituirea crimelor pe care spune ca le-a comis in casa sa.

