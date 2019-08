Gheorghe Dinca ar mai fi ucis inca o tanara! Cadavrul gasit in padure nu este al Luizei

Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Despre criminalul Gheorghe Dinca, dar si despre faptele ingrozitoare pe care el le-a comis, a discutat Christian Sabbagh cu jurnalistul de investigatii Luis Lazarus. acesta din urma a declarat ca, in cele din urma, anchetatorii vor demonstra ca Gheorghe Dinca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, dar si o a treia persoana, deoarece cadavrul gasit in padure nu este al Luizei. Ancheta de la "casa groazei": Solul din curtea lui Gheorghe Dinca, scanat pana la patru metri adancime “A fost o intarziere din partea anchetatorilor. Eu as fi recunoscut masina lui Dinca din start. De ce nu au cautat-o anchetatorii? Daca vreau sa stiu cine detine o masina, stiu unde sa sun ca sa aflu? Anchetatorii de ce ...