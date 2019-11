Gheorghe Dinca ar putea scapa de inchisoare. Avocatul familiei Macesanu confirma: „Da, il pot elibera in ianuarie"

Presupusul criminal din Caracal ar putea fi eliberat in ianuarie 2020, la sase luni dupa ce a fost retinut in arest preventiv. "Gheorghe Dinca ar putea sa ajunga sa fie liber, sa umble din nou pe strada", sunt declaratiile uluitoare facute de avocatul familiei Macesanu, Aurel Moldovanu.

Intrebat daca se confirma informatia potrivit careia familia Alexandrei Macesanu ar urma sa ajunga zilele urmatoare la DIICOT, avocatul familiei fetei a spus ca "asa am inteles si eu. Urmeaza ca saptamana aceasta sau cealalta sa vina sa studieze si dansii dosarul, sa vada exact ce s-a mai intamplat cu privire la ce am solicitat noi. Deocamdata nu ni s-a raspuns daca ni s-a admis cererea de contraexpertiza. Nu stim nimic".

"Inca de la inceput am spus ca nu sunt probe care sa conduca spre aceste crime efectuate de Dinca. Ele sunt demonstrate prin modalitatea incorecta in care s-au administrat aceste probe pe savarsirea infractiunii de omor intrucat arderea in butoi nu poate fi supusa unei astfel de situatii, de fapt si de drept", a mai spus acesta, potrivit Antena 3.

In ianuarie se fac 180 de zile de cand Gheorghe Dinca se afla in arest preventiv, iar acesta ar putea fi pus in libertate, a spus avocatul. "Se poate pune in libertate. Nu poate continua sub nicio forma daca dosarul nu este trimis in judecata pentru a se mentine aceasta masura preventiva. In mod obligatoriu, organul de urmarire penala trebuie cumva sa faca, ori sa solutioneze dosarul, ori sa-l puna in libertate. Gheorghe Dinca ar putea sa ajunga sa fie liber, sa umble din nou pe strada".

"DIICOT este obligat sa solutioneze cumva aceasta cauza. Bine sau rau, vom vedea. In sarcina lui Dinca, ca infractiuni s-au retinut doua omoruri. Oare care e infractiunea de trafic? Sunt destul de multe probe care conduc spre vinovatia lui Dinca, a familiei lui Dinca si a celorlalti membri din lumea interlopa", a mai spus avocatul Moldovanu, mai scrie sursa citata.

