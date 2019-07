Gheorghe Dinca, arestat pentru viol și trafic de minori. Valiza cu haine și ramașițe dintr-un trup, in lacul din Caracal

Suspectul principal de la Caracal, Gheorghe Dincă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzaţiile de viol şi trafic de minori. Între timp, scanfandrii chemați să ajute la investigații au scos, din lacul din Caracal, aflat în apropierea casei lui Dincă, o valiză cu haine și rămășite dintr-un trup aparent carbonizat, potrivit Antena The post Gheorghe Dincă, arestat pentru viol și trafic de minori. Valiză cu haine și rămășițe dintr-un trup, în lacul din Caracal appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.