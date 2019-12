Gheorghe Dinca da DETALII absolut ȘOCANTE: Cum a ars cadavrul Luizei dupa ce zile intregi a supus-o la CHINURI greu de imaginat

Profilerii criminaliști au schițat în tușe precise profilul lui Ghorghe Dincă, ucigașul care a îngrăzit o țară întreagă. În celulă, ucigașul a cedat și a scris cu mâna lui ce le-a făcute fetelor. Cea mai chinuită victimă a lui Gheorghe Dincă a fost Luiza Melencu: 4 zile a supus-o unor orori greu de imaginat, potrivit Digi24.ro

Dupa 4 zile de chin, în 17 aprilie, Luiza moare în casa lui Dincă. Dis-de-dimineață, acesta se enervează că fata se opune... și începe să o bată.

Inculpatul povestește că s-a dus să dea de mâncare la nutrii și când s-a întors a văzut că „fata nu mai mișca, iar mâinile erau moi”.

Scandal din cauza schimbărilor pe criterii politice: PSD acuză PNL că a demis cel mai bun specialist din ţară într-un domeniu-cheie

Recunoaște în fața anchetatorilor că a intrat în panică. Cu sânge rece, explică cum a băgat-o în butoi.

Dincă, despre incinerarea Luizei: „Am luat o cârpă înmuiată în motorină și am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc cârpei, luând și corpul foc, aruncând în butoi deșeuri de plastic. Am mers în casă și am adunat tot ce am crezut că trebuie ars și am pus pe foc - aruncând când scădea focul tot felul de deșeuri de plastic. După ce au ars de tot, am mișcat cu un lemn să văd ce este în butoi și am văzut bucăți de oase și cenușă. Am intrat casă și am stat pe pat, lungit, adormind.”

A doua zi, Dincă spune că a folosit un făraș pentru a strânge cenușa și osemintele calcinate. Apoi, ar fi aruncat totul la marginea unei păduri. A doua zi a cumpărat o cartela prepay pentru a-i liniști pe părinții Luizei.