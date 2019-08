Gheorghe Dinca, despre Luiza Melencu. Declaratiile oficiale ale inculpatului sunt cutremuratoare

In plin scandal in cazul Caracal, au iesit la iveala si declaratiile oficiale ale inculpatul, pe care le-a dat pe 28 iulie 2019, in fata procurorului Liviu Vasilescu. Detaliile sunt de-a dreptul cutremuratoare.

In cazul Luizei Melencu, Gheorghe Dinca a spus ca nu o cunostea pe fata inainte sa o rapeasca. A luat-o din zona intersectiei strazii Craiova cu strada Piata Victoriei si a precizat ca fata voia sa mearga spre Diosti.

"Am avut un incident similar cu o fata pe nume Melencu Luiza Mihaela, pe care o recunosc din fotografia de profil de pe pagina de Facebook", a spus Gheorghe Dinca dupa ce i s-a aratat poza Luizei Melencu si dupa ce a marturisit ce i-ar fi facut Alexandra Macesanu.

Gheorghe Dinca a declarat in fata procurorului Liviu Vasilescu ca, dupa ce Luiza Melencu s-a urcat in masina, a stat de vorba cu ea, iar fata i-a spus ca fusese sa scoata bani de la bancomat, dar ca nu a reusit.

"Ca ii trimite bani mama ei, care lucreaza in strainatate si ca face liceul la Craiova. Eu am crezut ca fata e prostituata", a spus Dinca. Apoi, inculpatul a precizat ca i-a oferit 50 de lei pe care nu i-a luat, dar a acceptat sa mearga de bunavoie cu el acasa, dupa ce i-a propus sa bea o cafea impreuna.

Ajunsi in casa lui, Dinca a marturisit ca, la un moment dat, dupa o cearta, a lovit-o, iar "fata a cazut jos intre pat si perete, cu capul catre noptiera si s-a lovit puternic cu capul de ciment".

Apoi, sustine el, a inceput sa o resusciteze pana si-a dat seama ca e moarta si a folosit pentru partea de sus 3-4 saci carora le-a taiat fundul pentru ca nu intra intreg corpul si 3-4 saci pentru partea de jos. "Precizez ca rucsacul fetei a ramas in masina", a mai spus Gheorghe Dinca, potrivit Antena3.

"Am plecat noaptea pe ruta ocolitoare spre Corabia, am trecut pe langa Comana, am mers spre Rotunda si am ajuns la Visina in apropiere de Corabia. Nu gaseam un stufaris in care sa o arunc si atunci m-am hotarat sa o arunc in Dunare, in apropiere de Corabia (...) M-am uitat sa vad cum cadavrul se duce la fundul apei", a declarat Dinca in fata procurorului Vasilescu, pe 28 iulie 2019.

Gheorghe Dinca a mai afirmat in cadrul aceleasi audieri ca a gasit in rucsacul Luizei 120 de lei si bilete cu numerele de telefon ale tatalui si bunicului. Atunci, l-a sunat pe bunic de pe un telefon cumparat din targ si a "abandonat telefoanele". La final, dupa ce a povestit ce i-ar fi facut Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu spune ca regreta crimele, dar nu recunoaste violul Alexandrei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.