Gheorghe Dinca este adus la Spitalul Penitenciar Jilava pentru analize

Gheorghe Dincă, suspectul de crimă de la Caracal, este adus miercuri în Capitală. Va fi transferat la Spitalul Penitenciar Jilava, unde i se vor face analize complete şi totodată va fi supus unei expertize psihiatrice. Pe de altă parte, Dincă a cerut îngrijiri medicale pentru că, spune el, anchetatorii l-ar fi lovit cu picioarele când