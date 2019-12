Gheorghe Dinca i-a socat pe psihologi. Povestea vietii criminalului de la Caracal: violenta, sinucideri si izolare

Cazul Carcal este cu siguranta unul din cele care au zguduit o tara intreaga in a doua jumatate a anului 2019. Luiza Melencu, 19 ani, a disparut in data de 14 aprilie, iar cazul sau s-a legat de cel al Alexandrei Macesanu, fata disparuta pe 24 iulie, reclamand la o zi distanta ca a fost rapita, sechestrata si violata intr-o casa din Caracal. Cazul a devenit cu atat mai cutremurator atunci cand s-a aflat ca Gheoerghe Dinca, presupusul criminal nu a actionat singur, ci a mai avut un complice. Acesta este vecinul, dar si bunul sau prieten, totodata, Stefan Risipiceanu.

Dar Gheorghe Dinca a fost de la inceput si inca este principalul suspect in cazul disparitiei celor doua eleve din Caracal. S-au scurs sapte luni de la disparitia Luizei Melencu, iar anchetatorii se pare ca se apropie cumva de o finalitate a cazului.

Cine este Gheorghe Dinca, supranumit „Monstrul din Caracal”?

Cel numit de toata mass media drept „Monstrul din Caracal”, are, cu siguranta, un profil aparte de criminal. Gheroghe Dinca „s-a jucat” in fata anchetatorilor, iar vreme de 60 de ore de audieri (n.red. ultima audiere de zilele trecute si cea mai lunga totodata), i-a pus in tensiune pe anchetatori.

Politistii si psihologii au stat zeci de ore la discutii cu el si au scos de la el momentele cand acesta a incercat sa se izoleze, dar si cele cand a inceput sa acumuleze agresivitate si sa comporte in consecinta. In ciuda aparentelor, Dinca este descris ca un om fricos si nesigur, care s-a folosit de victimele sale pentru a evada dintr-o lume pe care nu o pricepea si care nu-l accepta, potrivit Digi24.

In aparenta Dinca este un om simplu, cu un limbaj mai mult decat rudimentar, dar totusi capabil sa inchege lucruri, sa ascunda, sa minta. Fostul mecaninc in varsta de 66 de ani este un barbat imprevizibil, care a crezut ca poate sa-i insele pe anchetatori.

Viata de familie a lui Dinca si relatia cu parintii

Gheorghe Dinca provine inevitabil dintr-o familie violenta, aspect ce explica comportamentul sau in consecinta caruia a actionat in cazul Luizei Melencu. Analiza psihologilor arata cum a ajuns Dinca un criminal cu sange rece.

Gheorghe Dinca povesteste ca tatal lui, vaduv, de profesie macelar, era un parinte autoritar, cateodata chiar violent. A si fost incarcerat de mai multe ori pentru comert ilegal cu carne.

Tot din familie a invatat ca femeia trebuia sa fie supusa barbatului – asta dupa ce a vazut cum se raporta tatal lui la mama sa, potrivit aceleiasi surse.

In scoala gimnaziala a ramas repetent. Apoi, in anul 1974 incepe armata. Se remarca printr-un episod negativ: isi bate un camarad, care era chiar fiul ministrului Apararii.

Violenta naste violenta

In 1997, tatal lui Gheorghe Dinca se sinuciden, o veste care vine ca un soc pentru fiul sau, cu atat mai mult cu cat recurge la acest gest chiar in actuala casa din Caracal in care Dinca a locuit cu familia sa. Si nasul lui isi pune capat zilelor in acelasi fel. Gheroghe Dinca, angajat atunci al Spitalului Militar era cunoscut drept un om muncitor, care se tine de treaba.

Decis sa isi faca un al rost in viata, acesta isi deschide propriul atelier auto, insa businessul nu parea sa iasa pe profit, asa ca decide sa paraseasca tara. El merge in Italia, unde comportamentul agresiv la urmarit inevitabil: Dinca bate un albanez, fapt pentru care este readus in tara.

Reajuns in tara, Dinca a trecut prin momente de izolare, care s-au soldat chiar cu cinci internari pentru depresie. Din propria izolare pe care si-a creat-o, a aparut ulterior si dorinta sexuala puternic fata de minori.

Grotescul situatiei din cazul Caracal. Un criminal cere bani presei in schimbul unor declaratii

Cazul din Caracal se apropie deja de un scenariu mai mult decat absurd. Barbatul care a recunoscut ca a abuzat-o pe Luiza Melencu, adolescenta din Caracal pe care a transportat-o cu masina la ocazie in primavara trecuta vrea sa isi spuna acum povestea in intregime in fata lumii, insa nu oricum. Mecanicul auto in varsta de 66 de ani, lanseaza, prin avocatul sau, Claudiu Lascoschi o invitatie catre televiziunile si publicatiile din Romania care ar fi dispuse sa discute cu el, in schimbul unei sume de mii de euro.

Dintr-un om care traia in izolare, Dinca a ajuns acum sa incerce sa ”mituiasca” presa, dar si sa-i duca de nas pe acnhetatori, oferindu-le des piste false prin prisma faptului ca de multe oric, bprbatul si-a schimbat declaratiile.

„Dinca este un tip particular. M-a frapat rezistenta”, a marturisit Dorin Dumitran, psihologul criminalist care i-a facut profilul.

