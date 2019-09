Gheorghe Dinca, in arest la Beciul Domnesc. Cum arata celula monstrului de la Caracal

gheorghe dinca inchisoare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Dinca a fost adus duminica la Arestul Central al Politiei Capitalei, unde va fi in continuare arestat preventiv. Ancheta se muta la Bucuresti. Va fi supus unui nou interogatoriu in functie de probele pe care le au anchetatorii. Criminalul din Caracal va fi supus si unei epertize psihiatrice pentru a vedea daca a avut discernamant la momentu crimei si daca mai sufera de vreo boala psihica. Proba care rastoarna complet ancheta tragediei de la Caracal. Iata dovada Cum arata celula in care va sta Gheorghe Dinca in Bucuresti. Dinca are parte de tratament preferential avand in vedere ca cei de la Arestul Central au reusit sa renoveze aripa de la demisol, unde sunt gazduiti cei arestati ...