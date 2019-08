Gheorghe Dinca isi bate joc de anchetatori? Alexandru Cumpanasu nu crede ca el e criminalul Alexandrei

Alexnadru Cumpanasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a facut noi declaratii cu privire la desfasurarea anchetei de la Caracal. "Dinca nu este criminalul Alexandrei. Imi asum ceea ce spun. Cand a fost ucisa Alexandra, Dinca nu era in casa. Este o chestiune de logica elementara. De ce spun asta? Nu pentru ca am o simpatie fata de acest animal, care cred ca a facut multe la viata lui, ci, pentru ca nu are nicio logica. La ora la care se presupune ca ar fi surprins-o si ucis-o pe Alexandra, Dinca nu era in casa. Era plecat. Ancheta de la "casa groazei": Solul din curtea lui Gheorghe Dinca, scanat pana la patru metri adancime Poate ca intre timp s-a inventat teleportarea. Nu cred nicio ...