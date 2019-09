Gheorghe Dinca isi BATE JOC de anchetatori: Iar si-a schimbat declaratia in cazul Luizei Melencu

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Dinca, inculpatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, a fost dus astazi, la Caracal, pentru reconstituiri la domiciliul sau, dar si pe o strada din municipiu, de unde ar fi luat-o pe Luiza "la ocazie" si pe un drum din afara orasului, unde ar fi aruncat telefonul fetei. Gheorghe Dinca le-a aratat procurorilor cum a legat-o pe fata cu o curea de piele si cum a scos-o din masina pentru a o duce in casa. Rolul adolescentei a fost jucat, si in cazul Luizei, de o politista. Reatie DURA a lui Alexandru Cumpanasu, la reconstituirea in cazul Luizei: O mascarada! Dinca si-a schimbat declaratiile initiale si a recunoscut ca adolescenta a fost adusa cu forta in locuinta sa, si nu de bun ...