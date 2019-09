Gheorghe Dinca, la Tribunalul Olt. Ce le cer anchetatorii judecatorilor

gheorghe dinca 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Dinca a ajuns, in urma cu putin timp, la Tribunalul Olt. Acolo, anchetatorii le vor cere magistratilor sa prelungeasca mandatul de arestare preventiva. Dinca e acuzat de rapire si viol. Ce le-a spus Gheorghe Dinca colegilor din arest. Asta schimba SOARTA anchetei Luni si marti, anchetatorii au reconstituit uciderea Alexandrei Macesanu si a Luizei Melencu, iar acum anchetatorii cer prelungirea mandatului de arestare pentru Dinca. Cel mai probabil acesta va fi pus sub acuzare si pentru omor, in cazul Alexandrei Macesanu. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. gheorghe dinca ...