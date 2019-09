Gheorghe Dinca le da DURERI de cap anchetatorilor: Criminalul din Caracal are tendinte sinucigase

Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza Melencu si Alexandra Macesanu, tinere pe care le-a luat la ocazie si mai apoi le-ar fi violat, are tendinte sinucigase. Avocatul familiei Alexandrei Macesanu: "Din cate stim, fetele sunt in viata, undeva in Italia" Dinca ar fi cerut sa stea singur in celula din arestul Capitalei, insa anchetatorii nu vor sa il scape din ochi nicio secunda pentru a se asigura ca acesta nu recurge la niciun gest necugetat. Dinca va fi transferat din arestul Capitalei la Penitenciarul Jilava. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...