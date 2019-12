Gheorghe Dinca, marturii halucinante. Presupusul criminal a marturisit in detaliu ororile pe care le-a facut

Gheorghe Dinca, suspectul crimelor din Caracal a marturist tot ce i-a facut adolescentei Luiza Melencu dupa ce a rapito.

Barbatul a povestit ca a intrebat-o direct pe Luiza daca are prietene care fac sex pe bani, in plus Gheorghe Dinca a mai relatat si cum complicele sau Stefan Risipiteanu a fost extrem de insistent, ajungand pana la urma sa intretina relatii sexuale Luiza Melencu.

"Dupa ce am pornit masina de pe loc am si intrebat-o daca face naveta la Diosti, ea zicandu-mi ca a venit la Caracal sas coata bani de la un bancomat, dar acei bani nu au sosit din afara tarii. Eu auzind ca a vorbit d ebani am intrebat-o daca are prietene care fac sex pe bani, ea zicand ca are.

Am oprit-o in camp, apropae de Diosti, am blocat usile din spate ale masinii - doar de afara puteai urca - si m-am dat jos de la volan, in mana cu 50 de lei, gandind ca va accepta sa imi faca sex.

In interiorul meu s-a declansat o pofta nebuna sa fac sex si imediat am oprit pe partea dreapta, in afara partii carosabile, masina. Am coborat de la volan si am urcat langa ea, in spate, dar ea striga si mai tare ca nu face sex si dupa ajutor si ca este virgina.

Nu mai aveam control, nu mai judecam, in acele momente doream sa fac sex. I-am dat o palma peste fata si am luat-o de par. In acel moment i-a cazut telefonul ei, pe care il tinea in mana.

Am legat-o intinsa pe canapea de centura de la mijlocul banchetei. Am luat telefonul ei de la picioarele mele, am coborat din masina si am urcat la volanul masinii pentru a o duce la mine acasa ca sa pot face sex cu ea. Luiza plangea mereu.

I-am zis sa taca, dar nu s-a oprit din plans, zicandu-i ca, daca nu tace, o bat si chiar i-am dat o palma peste fata, tacand. I-am mai zis sa nu salte capul de pe bancheta, doar cand ii zic eu, ca o incurca rau daca nu ma asculta.

Voiam sa plece (n.r. Stefan Risipiteanu), sa nu o vada pe Luiza in masina, dar el tot insista. Nu am vrut sa-i dau vreo palma, sa strig cu voce tare la el deoarece nu erau portile inchise. Voiam sa inchid portile sa nu mai apara si alte persoane ca Fanica la poarta mea si atunci i-am zis ca sa stea pe loc ca dupa ce inchid eu portile, ii aduc tutun.

Am venit la el si am stat in fata lui, pe bancheta din spate. Atunci i-am zis ca cea din masina e una ce am aranjat cu ea sa o (...).

A zis ca vrea si el sa (...) ceva, ca trecuse ceva timp de cand a (...) ultima data. Eu i-am zis sa mearga la copertina, langa nutrii sa isi faca tigari de ziar, ca am sa vorbesc cu acea persoana din masina daca vrea sa se (...) si cu el", ar fi declarat Gheorghe Dinca, potrivit surselor citate de Antena 3.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.