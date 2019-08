Gheorghe Dinca ramane in spital o saptamana. Ce se intampla cu ancheta

criminal dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Criminalul din Caracal ramane in spital inca o saptamana. Acesta a fost dus astazi la INML dupa ce a acuzat dureri de splina. Dinca sustine ca ar fi fost batut de politisti la descinderea in casa sa. Dinca va ramane in spital inca o saptamana, lucru care blocheaza accesul anchetatorilor DIICOT in casa sa. Ieri, seful DIICOT, Felix Banila, anunta ca structura nu poate cerceta casa criminalului fara ca acesta sa fie de fata intrucat anchetatorii risca sa fie acuzati ca au plasat probe false la locul faptei. Detalii nestiute despre fiica criminalului din Caracal. Doi italieni dispusi sa depuna marturie in fata autoritatilor Inca de cand a marturisit ca le-a ucis pe Alexandra Macesanu si Luiza Melen ...