Gheorghe Dinca se afla la Craiova in ziua apelului la 112 - SURSE

Gheorghe Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit unor surse, Gheorghe Dinca se afla la Craiova in ziua apelului la 112 care este acuzat ca le-a omorat pe cele doua fete si-a planificat foarte atent actiunile. In dimineata in care Alexandra a sunat la 112, acesta era plecat din oras, culmea, cu o masina de ocazie, pentru a o telefona pe mama Alexandrei. Iata de ce vecinii nu ar fi simtit mirosul de carne arsa! Ce spun anchetatorii Alexandru Cumpanasu ofera informatii SOC: "Monstrul Gheorghe Dinca face parte dintr-un clan. Am dat la DIICOT toate informatiile" Exista imagini de pe camerele de supraveghere care sunt acum in posesia anchetatorilor Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagr ...