Gheorghe Dinca, suspect intr-o alta crima! Victima seamana izbitor cu Luiza Melencu si Alexandra Macesanu

"Monstrul" din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost chestionat de catre anchetatori cu privire la o alta crima, produsa in urma cu patru ani, in Craiova. Este vorba tot de o fata, care se incadreza perfect in tiparul criminalului din Caracal. Chiar seamana cu ultimele doua victime ale barbatului: Alexandra Macesanu si Luiza Mihaela Melencu.

Tiparul este unul izbitor: adolescenta, parul lung, draguta, de la tara. Este vorba de Alexandra Goghez, o tanara gasita moarta, in Parcul "Nicola Romanescu" din Craiova, in urma cu patru ani. Aceasta a fost decapitata si abandonata intr-o zona cu vegetatie bogata din parc, dupa ce a fost jefuita si violata.

Fata lucra la o terasa din parc, iar in fiecare seara pleca ultima din zona, pe aleea principala. Doar ca atunci a apucat o alta alee, laturalnica, apoi n-am mai fost vazuta in viata. Cu doua zile inainte sa implineasca 19 ani.

