Gheorghe Dinca, trimis in judecata pentru savarșirea a opt infracțiuni, doua fiind pentru omor calificat

Parchetul General a anunţat miercuri că procurorul general interimar Bogdan Licu a confirmat rechizitoriul în cazul „Caracal”.Gheorghe Dincă a fost trimis în judecată pentru săvârșirea a opt infracțiuni de trafic de persoane, trafic de minori, viol, omor calificat și profanarea de cadavre sau morminte, iar Ștefan Risipiceanu pentru viol. Dosarul a fost transmis Tribunalului Olt. The post Gheorghe Dincă, trimis în judecată pentru săvârșirea a opt infracțiuni, două fiind pentru omor calificat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.