Gheorghe Dinca va fi adus astazi in „casa groazei” pentru reconstituire

Gheorghe Dinca va fi adus astazi in „casa groazei" din Caracal de anchetatori pentru reconstituire. Amintim ca acesta a recunoscut ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei. O alta fata din Caracal a disparut in urma cu 20 de ani dupa ce a urcat intr-o masina la ocazie Luiza Melencu (18 ani) a disparut in luna aprilie 2019, dupa ce a luat o masina de ocazie. In acelasi mod a disparut Alexandra Macesanu (15 ani). Suspectul a fost identificat abia vineri, dupa ce Alexandra a sunat de 3 ori la 112 pentru a-si anunta rapirea. Marti se va judeca recursul la masura arestarii preventive.