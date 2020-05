Gheorghe Flutur a chemat un medic de acasa, la miezul nopții, ca sa il testeze. Stenograme cu președintele CJ Suceava

Medicul epidemiolog al Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Cătălina Zorescu, ar fi fost chemată de acasă la miezul nopţii ca să îl testeze pe preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, conform unei discuţii difuzate miercuri seară de „Observatorul” de la Antena 1. Gheorghe Flutur a sunat-o pe Cătălina Zorescu atunci când era internat în Spitalul […] The post Gheorghe Flutur a chemat un medic de acasă, la miezul nopții, ca să îl testeze. Stenograme cu președintele CJ Suceava appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.