Gheorghe Flutur a IZBUCNIT din spital: Fac greva foamei daca e nevoie!

Liderul CJ Suceava, Gheorghe Flutur anunță că dacă va fi nevoie, va face greva foamei. Totul după ce în spațiul public au apărut informații că ar fi internat la o rezervă specială, în secția de Chirurgie, fiind tratat și testat cu prioritate de coronavirus.

"Eu nu vreau să mănânc altceva decât alții. Fac greva foamei dacă e nevoie. Ne-au trimis o bucățică de cașcaval și o cană de lapte , am trimis o poza presei. Am stat de vorbă zi de zi cu domnul Tătaru și i-am cerut să ne ajute. Era ceva firesc să mă testeze, pentru că eu am avut multe întâlniri în medii cu multă lume. Eu am cerut teste de patru săptămâni la Suceava. Abia azi-noapte ne-au venit testele și tot nu ajung", a declarat Flutur.