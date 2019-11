Gheorghe Flutur: Am votat pentru o Romanie sanatoasa si bunastarea romanilor

Preşedintele PNL şi al Consiliului Judeţean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a votat duminică pentru o Românie normală şi pentru bunăstarea românilor, ''pe o vreme frumoasă, pentru vremuri frumoase şi bune'', scrie Agerpres.

Flutur a votat la o secţie organizată în oraşul Gura Humorului, împreună cu soţia sa, şi a fost însoţit de senatorul PNL Daniel Cadariu şi de vicepreşedintele CJ Suceava Gheorghe Niţă.

"Am început săptămâna bine şi astăzi. Am venit ca să continuăm bine un parteneriat pe termen lung între preşedinte şi guvern. Am votat pentru o Românie normală, sănătoasă, care să meargă spre dezvoltare, spre Europa, spre bunăstarea oamenilor", a spus Flutur.