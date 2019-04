Gheorghe Hagi a vorbit despre transferul lui Ianis Hagi in strainatate: 'Vom lua cea mai buna oferta pentru Ianis in primul rand si apoi pentru club'

Antrenorul Viitorului, Gheorghe Hagi, doreşte ca Ianis să fie transferat înainte de începerea Campionatului European de Tineret din vara acestui an, spunând că şi el înainte de Campionatul Mondial din 1990 se transferase în străinătate şi a fost liniştit din acest punct de vedere, relatează News.ro.

Hagi a declarat sâmbătă, într-o conferinţă de presă, există interes pentru Ianis din mai multe părţi, unele mai concrete şi crede că este normal să se întâmple acest lucru, având în vedere că este cel mai în formă jucător din campionat.

“Există interes din mai multe părţi, unele mai concrete, altele mai puţin. Există interes, e cel mai în formă jucător din campionat în momentul de faţă, hai să nu zicem că poate e şi cel mai bun şi atunci e normal să vină tot ce se petrece în jurul lui şi în jurul clubului. Şi pentru el şi pentru ceilalţi jucători lucrurile acestea le vom discuta la sfârşitul campionatului”, a spus Hagi.

El a precizat că la momentul oportun va lua decizia cea mai bună pentru Ianis şi pentru club. “Nu discutăm de transferuri în momentul de faţă. Nu s-a semnat cu nimeni, nu am făcut nimic cu absolut nimeni, discutăm cu toată lumea, îi ascultăm şi vom lua decizia la momentul oportun, cea mai bună ofertă pentru Ianis în primul rând şi pentru club. (…)

El e curtat, e curtat din România, poate de la cele mai bune echipe, şi-l doresc toţi, şi afară îl doresc şi acesta este un lucru foarte bun”, a explicat antrenorul.

Hagi spune că ar vea ca Ianis să fie transferat înainte de începerea Campionatului European de Tineret, turneu la care România este calificată.

“Transferurile vor veni la sfârşitul lui mai, mai - iunie. Eu sper ca Ianis când pleacă la Europene să fie în altă parte, asta e dorinţa mea. Aşa cum am plecat eu în Italia în 1990. Am plecat înainte de mondial şi am fost foarte liniştit. Aşa şi el să fie liniştit”, a precizat Gheorghe Hagi.