Gheorghe Hagi ar putea renunța la Denis Draguș - Are oferta din strainatate

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, duminică seară, că singurul jucător al echipei FC Viitorul care poate să plece în această vară este Denis Drăguş, care are o ofertă din străinătate, potrivit news.ro

“Drăguş este singurul jucător care poate să plece. La el ne gândim la ieşire, la ceilalţi nu. Rămân cu noi până la anul. Doar dacă vine ceva de afară foarte bun. Drăguş are ofertă de afară. Vom vedea dacă se va finaliza”, a spus Hagi la Look Plus.

În ceea ce priveşte meciul cu Hermannstadt, scor 3-2, Hagi a declarat că este important că FC Viitorul a obţinut cele trei puncte: “Ştiam că avem un meci foarte greu, cu o echipă cu jucători de mare experienţă. E foarte bine. I-am felicitat pe jucători. Important e că avem nouă puncte şi că marcăm goluri. E bine. Ţîru e într-o formă bună, e pregătit bine… Bravo lui. În Liga Europa ştim că va fi foarte greu, dar încercăm, nu avem nimic de pierdut”.

Formaţia FC Viitorul a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa FC Hermannstadt, într-un meci din etapa a treia a Ligii I.

Golurile învingătorilor au fost marcate de Ţîru ’51, Eric ’63 şi Ciobanu ’80. Pentru oaspeţi au înscris Yazalde ’75 şi Stoica ’89.