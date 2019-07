Gheorghe Hagi dupa meciul cu Gent: Speram ca acasa sa cream minunea

Antrenorul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, joi, după înfrângerea cu 3-6 din meciul cu Gent, că el speră într-o minune şi în posibilitatea ca echipa lui să se califice în turul al treilea preliminar al Ligii Europa potrivit news.ro

"O înfrângere grea. Cred ca ofensiv am jucat bine, de aceea am marcat trei goluri în deplasare, dar defensiv am jucat foarte slab. Din păcate le-am dat foarte multe spaţii în prima repriză, iar ei au calitate şi jucători foarte buni. Am marcat goluri în repriza a doua, trebuie să marcăm multe goluri acasă. Cred că şi noi, şi ei în plan defensiv nu am jucat bine, lucru care îmi dă speranţă acasă, să facem un meci foarte bun, perfect, în care trebuie să marcăm trei goluri şi să nu luăm niciunul sau patru şi să luăm doar unul. Totul este posibil în fotbal, important este să credem în noi. După o repriză proastă, am făcut o repriză foarte bună. Aşa că rămânem cu repriza a doua şi vedem ce vom face la Constanţa. S-a văzut că ambele echipe joacă bine ofensiv, dar mai au de lucrat defensiv. Noi, de marcat, marcăm, ştim să jucăm fotbal, numai că fără minge am făcut foarte multe greşeli colective. Sunt conştient că defensiv am jucat foarte slab, ofensiv am jucat bine, ne-am ridicat la nivel, am făcut faze frumoase, am dus mingea în careu, am avut ocazii, am făcut lcururi foarte bune ofensiv pentru un meci în deplasare, defensiv, din păcate, slab. Sperăm ca acasă să creăm minunea, să facem ceva. Nu luăm din valoarea adversarului, pentru că adversarul are o valoare foarte bună, fotbalul din Belgia este la un nivel foarte bun, mult mai ridicat ca al fotbalului nostru. Rămân cu cele trei goluri maracte în deplasare, în Belgia, împotriva unei echipe foarte bune, care îmi dau speranţe. Le mulţumim românilor care au venit să ne susţină, e bine, fotbalul e iubit în România şi sperăm ca altădată să-i facem şi mai fericiţi. Şi ei sunt bucuroşi că am marcat trei goluri, dar trişti că am luat şase. Le mulţumim că au venit şi ne-au susţinut, la sfârşit ne-au încurajat chiar şi la acest rezultat, bravo lor! Aceştia sunt suporterii, care la greu te încurajează. În fotbal, totul durează o zi. Cineva m-a învăţat că decât să pierzi cu 1-0, mai bine... Ce contează câte goluri iei, important este să joci fotbal, înveţi din toate. Ce-i în fotbal astăzi, nu mai e valabil mâine. Mâine e o altă zi şi o luăm de la capăt, să mungim în continuare, să facem mai bine, să progresăm. Îi feicităm pe adversari, e o echipă foarte bună, care ştie să joace fotbal, dacă o laşi, cum am lăsat-o noi în prima repriză. Sperăm ca la Constanţa să nu-i lăsăm", a declarat Hagi, în conferinţa de presă organizată după meci.

FC Viitorul a fost învinsă, joi, în deplasare, cu scorul de 6-3 (5-1), de formaţia belgiană KAA Gent, în manşa I a turului al doilea preliminar al Ligii Europa. Gazdele au condus cu 6-1, după 50 de minute de joc. Returul va avea loc peste o săptămână.

Învingătoarea din această dublă manşă va evolua cu câştigătoarea dintre AEK Larnaca (Cipru) şi Levski Sofia (Bulgaria), în turul al treilea preliminar al Ligii Europa. În meciul tur, disputat în Cipru, gazdele s-au impus cu 3-0 (Giannou '67, Ruiz '70, Hevel '75 - bulgarul Milanov a fost eliminat în minutul '45+2).