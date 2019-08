Gheorghe Hagi, dupa ratarea calificarii: 'Prima repriza de la ei a facut diferenta si atunci s-a jucat calificarea'

Tehnicianul Gheorghe Hagi a declarat, joi seară, după ce echipa FC Viitorul a învins cu 2-1 KAA Gent, dar a fost eliminată în turul doi preliminar al Ligii Europa, că prima repriză a meciului tur cu formaţia belgiană a fost decisivă, potrivit news.ro.

“Trebuie să fim realişti, după două meciuri, aşa, la o primă analiză, am greşit o repriză, atât la ei cât şi acasă am încercat să fim la înălţimea lor, la fotbalul lor, care e un fotbal foarte bun. Mulţi ne-au zis că avem ghinion să picăm cu o echipă din Belgia. Eu am zis nu, pentru că învăţăm din acest meci, analizăm, şi vedem ce mai avem nevoie pentru a progresa, pentru a deveni mai buni, pentru a face mai bine. Chiar dacă nu îmi convine că am fost eliminaţi, am întâlnit un club foarte bine organizat, un club foarte bun, au bani de achiziţii… Până i-am văzut, până i-am simţit, prima repriză de la ei a făcut diferenţa şi cred că atunci s-a jucat calificarea. Cu toate că noi am insistat acasă, am încercat să o facem, publicul ne-a susţinut, dar s-a văzut că a fost foarte greu. Probabil în prima repriză atacanţii ar fi trebuit să atace mult mai bine. Am adus mingea acolo sus dar nu am atacat poarta, nu am fost periculoşi, nu am produs ocazii multe ca atacanţii noştri să fie periculoşi pe poartă”, a spus Hagi.

El a precizat că a învăţat din meciul cu Gent. “Am învăţat şi din acest meci. Sper ca în viitor să devenim mai buni. Pas cu pas, an de an, sperăm să facem mai bine. I-am felicitat în vestiar pentru cum au jucat repriza a doua, pentru că în prima repriză după părerea mea nu am fost la înălţime decât în construcţie şi circulaţie, dar nu am atacat spaţiile, toată lumea venea doar la primit, nu jucam în spatele apărării”.

Hagi consideră că fotbalul din România nu se poate ridica la nivelul celui din Belgia. “Nu putem să ne ridicăm la nivelul lor, al fotbalului belgian, în România în momentul de faţă. Suntem departe de ei, mai avem de muncit mult, să construim infractructură, bugete importante, să fie finanţate cluburile cum trebuie… Staţi liniştit că eu o să încerc să fac să fie mai bine, nu ştiu în cât timp, dar o am în cap şi vom începe de mâine să muncim la acest lucru, să fim mai buni, mai competitivi, mai aproape de ei, pentru că cu siguranţă nu îmi convine ce s-a întâmplat în aceste două meciuri, dar e o realitate şi trebuie să o accept”, a explicat tehnicianul.

Formaţia FC Viitorul a învins, joi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (0-1), echipa KAA Gent, în manşa secundă a turului doi preliminar al Ligii Europa, dar nu a acces în faza următoare, deoarece în partida tur pierduse cu 3-6.

Oaspeţii au deschis scorul prin Iaremciuk, în minutul 38. Pentru FC Viitorul a înscris Iancu, în minutele 47 şi 61, ambele goluri din penalti.