Gheorghe Hagi este foarte mandru de evoluția fiului sau: Cand a fost pe teren, Ianis a demonstrat ca este unul dintre cei mai bun

Gheorghe Hagi, antrenorul celor de la FC Viitorul, a declarat, duminică, în cadrul unei conferințe de presă, că este foarte mândru de evoluția fiului său, Ianis, scrie Mediafax.

”Sperăm să avem un an bun cum am avut în ultimii 3, 4 ani. În fotbal, trebuie să fii pregătit și motivat, iar acesta este idealul meu. În aceste patru meciuri, trebuie să dovedim încă o dată că merităm să fim în play-off. Înseamnă să face rezultate bune, victorii, să încercăm să marcăm goluri și să stăm bine în teren defensiv. Adversarul a adus o mutare importantă în această iarnă. A adus un antrenor cu mare experiență, un fost coleg de-ai mei, pe care îl știu că e inteligent și are experiență. Știu că Mircea va aduce mai multă experiență la Iași pentru că este un antrenor foarte experimentat. A adus 4-5 jucători interesanți. Ne va fi foarte greu. Va fi un meci greu pentru noi. Ne-am pregătit bine. Ne-a interesat mai mult pregătirea decât rezultatele. Fotbalul este o competiție și sperăm să fim buni și de data aceasta. Obiectivul nostru este să intrăm în play-off”, a declarat Gheorghe Hagi, în cadrul unei conferințe de presă.

Întrebat de fiul său, Ianis, Hagi a spus că de fiecare dată când a jucat pentru Genk, a demonstrat că a fost cel mai bun de pe teren: ”Legat de Ianis, un singur lucru vreau să zic. La meciul cu Spania am fost în tribună, am dat un autograf unui copil și a zis că a luat un autograf de la tatăl lui Ianis. Atât vă zic. Îl aveți, e al vostru. El trebuie să vorbească. Eu trebuie să vorbesc mai puțin, să fiu în linia a doua, să mă uit la el și să mă bucur de fotbalul lui și de cariera lui. Când a jucat și a fost pe teren, a demonstrat că este unul dintre cei mai buni”.