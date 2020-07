Gheorghe Hagi (FC Viitorul) - Vrem sa continuam seria buna

Managerul tehnic al echipei de fotbal FC Viitorul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat, marţi, potrivit site-ului clubului, că doreşte să continue cu formaţia sa seria bună pe care o are aceasta, de şapte meciuri consecutive fără înfrângere, conform Agerpres.''Sunt ultimele trei meciuri, în care trebuie să continuăm seria bună pe care o avem. E o deplasare dificilă (la Sibiu), cu o echipă care e în formă, matură, experimentată, puternică. Noi tot întâlnim echipele care sunt în formă şi sperăm să facem un meci bun şi să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv acasă. Important e să facem un meci bun, consistent, să încercăm să ne impunem filosofia pe care o avem. Ştim că va fi greu, dar o să încercăm'', a declarat Hagi.''Fiecare echipă are atuul ei. Întâlnim o echipă care în ultimele trei etape a jucat foarte bine, la rezultat, care stă bine în teren. Va trebui să facem un meci complet, bun, să avem răbdare, să ne facem jocul'', a subliniat fostul mare internaţional.Hagi a afirmat că jucătorii vor face diferenţa prin calitatea lor individuală: ''Trebuie să facem un joc colectiv consistent şi după aceea jucătorii vor face diferenţa. Şi ei au jucători de calitate, şi noi avem, aşa că va fi un meci frumos, deschis''.Hagi a comentat şi seria de şapte partide consecutive fără înfrângere a Viitorului (patru victorii şi trei egaluri): ''E important că am reacţionat foarte bine în play-out, pentru că nu ne aşteptam (la play-out), dar a fost o reacţie foarte bună din partea tuturor, mental ne-am strâns cu toţii ca grup şi vrem în continuare să o facem bine, să terminăm acest an cu brio şi apoi să ne gândim la sezonul viitor''.Partida dintre FC Hermannstadt şi FC Viitorul, din etapa a 12-a a fazei play-out a Ligii I, va avea loc miercuri, de la ora 19:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu.