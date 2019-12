Gheorghe Hagi: 'Ianis a avut parte de cel mai bun an in cariera'

Gheorghe Hagi, managerul tehnic al formației FC Viitorul, spune că fiul său, Ianis Hagi, a avut parte de cel mai bun an în carieră. Antrenorul a mai declarat că își pune multă încredere atât în Ianis, cât și în toți ceilalți jucători care au evoluat pentru naționala U21 la Campionatul European, potrivit Mediafax.

"Ianis e un sportiv român talentat pe care îl cunoașteți, îl știți. El se simte bine. Tot ce se întâmplă cu Ianis în fiecare zi e bine, pentru că zilnic e mai matur, e o experiență în plus. Am mare încredere în el și în toți acei tineri de la U21. Ei ne-au arătat foarte mult. România, dacă are ceva bun în momentul de față, e un grup de tineri. Depinde cum vor fi susținuți. Ianis arată bine și, ca și Viitorul, a avut un an fantastic. E cel mai bun al lui de când e. A ieșit campion, a câștigat trofee, a jucat la European, a jucat în Liga Campionilor meciuri, la echipa națională a debutat. Dar are și o perioadă în care joacă mai puțin, poate fi un moment de o lună, de două meciuri, de trei luni, dar el are un an bun", a declarat Gheorghe Hagi, miercuri, la Digi Sport.

Ianis Hagi (21 de ani) a evoluat în prima parte a anului 2019 la FC Viitorul, alături de care a câștigat Cupa și Supercupa României. El a făcut parte din echipa națională U21 care a impresionat la Campionatul European din Italia și San Marino, ajungând în semifinale. Acolo, Hagi a punctat de două ori, în meciurile cu Croația (4-1) și Anglia (4-2), și a oferit o pasă decisivă în semifinala cu Germania (2-4).

În iulie, Ianis Hagi a fost transferat de campioana Belgiei, Genk. Mijlocașul a evoluat în 13 partide din campionat, până în prezent, reușind trei goluri și patru pase decisive. De asemenea, românul a participat la cinci meciuri din grupele Ligii Campionilor, cu Salzburg, Napoli și Liverpool, însă fără a avea realizări notabile.