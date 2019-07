Gheorghe Hagi: Ma bucur mult pentru Ianis. El incearca sa se adapteze

Ianis Hagi a avut parte de un debut excelent la Genk, vineri, marcând golul victoriei în partida cu Kortrijk, scor 2-1, la două minute după ce a intrat pe teren. Gheorghe Hagi a declarat că este foarte fericit pentru performanța fiului său, dar spune că mai are nevoie de timp pentru adaptare, relatează mediafax.

Ianis Hagi e primul român care marchează atât de repede, după un transfer în străinătate. În ciuda debutului foarte fericit, Gică Hagi spune că fiul său mai are nevoie de timp de adaptare, dar e important că a început cu dreptul aventura în Belgia.

"Mă bucur mult pentru el, pentru că e foarte important să înceapă cu dreptul şi a început foarte bine. El încearcă să se adapteze, să simtă echipa, colegii, fotbalul belgian, e bine deocamdată. Se pare că e primul român care când iese afară marchează cel mai repede gol. A făcut un record al lui. E bine, îi dă încredere, curaj şi sperăm să-i meargă tot aşa.

Nu mai are vârsta aceea ca atunci când a fost la Fiorentina, 17 ani, are 20 de ani acum. E copt, e mai bine, dar nu o să fie uşor, trebuie să aibă timp să se adapteze, pentru că cerinţele sunt importante, echipa e bună şi sperăm să facă faţă aşa cum trebuie. El are luna august unde trebuie să se pregătească foarte bine, a venit mai târziu în pregătire. Colegii lui au două săptămâni în faţă" , a declarat Gheorghe Hagi, conform TelekomSport.

