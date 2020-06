Gheorghe Marmureanu dezleaga misterul cutremurelor in serie din Mehedinți

Preşedintele onorific al Institutului Naţional de Fizică a Pământului, Gheorghe Mărmureanu, a comentat la Antena 3 recenta activitate seismică neobișnuită din Mehedinți, unde au avut loc 4 cutremure în mai puțin de două zile.

Vineri a fost un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter în județul Mehedinți. Cutremurul a avut loc la ora 5.17 în apropierea următoarelor oraşe Craiova (127 km), Timișoara (142 km), Belgrad (145 km), Arad (180 km). Alte trei cutremure au avut loc joi în județul Mehedinți, cu magnitudini de 2,9, 3,3 și 4,6 grade pe scara Richter.

„Sunt mai multe, au fost vreo 7 cutremure in ultimele zile. Aceste cutremure sunt mici, nu sunt relevante. Toate aceste cutremure de fapt au fost si in Ungaria si in Macedonia, Bosnia si toate pleaca din Marea Adriatica, e o zona care produce cutremure in mod constant. Toata actiunea pleaca probabil din Africa, care se deplaseaza catre Nord, in ultimii ani s-a observat o activitate mai puternica”, a zis Mărmureanu.

