Gheorghe Piperea: Am o foarte importanta avertizare pentru romanii care vor cere amanarea ratelor

Avocatul Gheorghe Piperea îi avertizează pe românii care intenționează să beneficieze de măsura Guvernului și vor solicita o amânare a plății ratelor la bănci. Piperea le cere cetățenilor să citească foarte atent actele semnate cu banca, asta pentru că după criză vor apărea mulți profitori.

Citește și: DOCUMENT - Textul integral al Ordonanţei Militare nr. 3/2020, prin care se instituie carantina generală în România

”Am o foarte importanta avertizare pentru toți cei care aplicați pentru facilități fiscale și ajutoare financiare de la stat pentru traversarea perioadei de criză. La fel și pentru toți cei care cereți băncilor si furnizorilor de utilități păsuiri la plată și reducerea poverii datoriei.

Atentie mare ce semnați. Mai ales declaratiile pe proprie raspundere din care rezulta ca sunteti in dificultate financiara trebuie semnate cu mare grijă. Evident ca, daca ati fost trimisi in somaj tehnic sau vi s-a inchis afacerea ca urmare a unei ordonante militare, nu va avea nimeni nimic de obiectat. Dar nu si in nenumăratele alte situații în care vă puteți afla.

Dupa criza, vanatoarea de profitori sau de “profitori” de pe urma eforturilor (anemice) ale statului de ajutor financiar si social va fi noua si îmbunătățita luptă anti-corupție, noul motiv de rescriere a protocoalelor secrete între justitiție și serviciile de “intelligence” românești*. Si cati politicieni si cate ong-uri care acum soneaza se vor trezi atunci la o noua si profitabila!