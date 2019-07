Gheorghe Piperea, analiza care ii da fiori lui Orban: Este cel mai inadecvat lider politic

Avocatul Gheorghe Piperea consideră că liderul PNL, Ludovic Orban, este cel mai inadecvat lider politic al momentului pentru că a trecut de la ”slujirea” față de Laura Codruța Kovesi la ”infantilism politic”.

”Despre cel mai inadecvat lider de partid politic al momentului, Orban L., PNL:

In urma cu 3-4 luni, cand a crezut in mod naiv ca votul din Parlamentul European pentru sustinerea Slujirii (a.k.a. LCK) in cursa pentru postul de sef al Parchetului European inseamna chiar numirea acesteia in zisa functie, Orban L. a determinat invadarea spatiului public cu mesajul ca PNL ar fi "castigat". Ce anume ar fi castigat PNL? Numirea in zisa functie a Slujirii. S-a demonstrat, ulterior, ca nici vorba de numire. De fapt, mai era necesara si sustinerea Consiliului European. Iar acest consiliu, constituit din liderii statelor membre, il sustinea si inca il sutine, de fapt, pe procurorul francez Bohnert, mai bine pregatit profesional si infinit mai bine plasat din punctul de vedere al rezultatului la interviu (a obtinut 50 de puncte, fata de numai 27 de puncte ale Slujirii). Daca nu ati inteles pana acum, va spun eu: numirea pe aceasta functie este foarte politizata, iar sefii de stat ai UE nu sunt de acord cu LCK, ci il sustin, majoritar, pe Bohnert. In plus, data fiind schimbarea componentei Parlamentului European, procedura de numire a trebuit amanata. Nu s-a terminat nici acum. Cu toate acestea, Orban L. a ramas cu convingerea ca el si PNL "au castigat" numirea Slujirii ca sef al Parchetului European.

In urma cu cateva zile au circulat doua fake news-uri din care rezulta ca Franta ar fi decis sa isi retraga candidatul. Chiar daca Macron este un presedinte francez cam bagacios si destul de imperativ cand vrea ceva, totusi Franta nu isi putea permite un astfel de trafic de influenta la nivel inalt. Primul fake-news cu acest non-subiect a fost "comis" de musiu Ciolos, dupa care s-a bagat in seama si herr Iohannis (probabil, din intentia de a camufla marele esec de la CCR, cu referendumul "pa justitie" care, desi validat de CCR, nu ar putea duce, totusi, la eliminarea din Constitutie a gratierii si amnistiei pentru anumite fapte si anumiti faptuitori). Intre timp Ciolos a anuntat ca nu e chiar o retragere a candidaturii ci ca, mai degraba, e o intentie a Frantei de a nu-si sustine propriul candidat la reluarea votului in Consiliul European. In Parlamentul European, Macron nu ar putea conta decat, cel mult, pe voturile euro-parlamentarilor din propriul partid, caci ma indoiesc ca partidul lui mme Le Pen ar putea fi de acod sa refuze candidatura unui francez, mai ales cand sugestia ar veni din partea rivalului Macron. Desigur, pana azi, Franta nu a facut o astfel de declaratie oficiala, ceea ce probeaza ca, de fapt, si Ciolos si Iohannis s-au grabit sa anunte niste vesti care nu exista. Mai mult chiar, procurorul in cauza, care candideaza ca persoana fizica (si, deci, nimeni, nici macar Macron, nu ii poate impune sa se retraga din cursa) a reafirmat intentia sa de a continua cursa si de a castiga aceasta functie. Mai mult chiar, omul a si ironizat liota - romaneasca sau bruxeleza - de adulatori ai Slujirii, spunand ca functia de Procuror General European nu se rezuma la infractiuni de coruptie, cu implicatia ca o persoana care reduce statul de drept la lupta anti-coruptie nu este tocmai persoana potrivita pentru o astfel de functie.

Cu toate acestea, acelasi inadecvat Orban L. a comis-o din nou, declarandu-si entuziasmul ca LCK ar fi ramas singura in cursa si ca, in acest fel, sansele sale de a fi Procuror General European ar fi devenit totale, de 100%, toti cei care nu aplauda acest noroc chior ("cine nu sare, ia condamnare") fiind niste rau intentionati care merita toatele dosarele penale din lume pentru tradare de tara, continent si galaxie.

Intre timp, presedintele Comisiei de Libertati din Parlamentul Europena (LIBE), Claude Moraes, a spus clar ca procurorul francez Bohnert nu s-a retras din functie si ca, in orice caz, o retragere a acestuia din functie nu ar putea insemna ca procedura se va derula in continuare cu un candidat unic si ca aceasta ar putea fi numit fara dezbatere si fara vot. Este evident din aceasta declaratie ca, daca Bohnert s-ar retrage din cursa, procedura se va intrerupe, pentru a fi reluata de la inceput. In acest fel, avand o noua componenta, plina de suveranisti si cu foarte multi membri din partidul pro-Brexit, Parlamentul European va fi, cel mai probabil, greu de manipulat de militantii si activistii globalisti care au propulsat in pozitia de candidat pentru functia de Procuror General European o persoana acuzata de coruptie la ea in tara si, in plus, lipsita de gradul profesional necesar inaltimii unei astfel de functii. Asadar, Parlamentul European s-ar putea sa nu mai fie chiar atat de favorabil Slujirii.

Chiar daca atat Ciolos, cat si Iohannis, s-au agatat de prestigiul si importanta (nejustificata) acordata de publicul din Romania acestei functii, pentru a-si fideliza electorii, totusi, Orban L. i-a depasit cu mult in oportunism. A facut trecerea la slugarnicie si infantilism politic. Disperarea pentru pierderea functiei dupa esecul la alegeri al actualului presedinte* este atat de mare la zisul lider incat si-a pierdut chiar si simtul ridicolului.

*Ce, nu stiati ca dl Iohannis a pierdut deja alegerile din noiembrie? Nu stiati ca in turul doi se vor bate omul cu pantofi albastri ecosez - marca Burberry, cu premierul reevaluat al Romaniei?”, scrie Gheorghe Piperea.