Gheorghe Piperea, analiza DURA a lui Ludovic Orban: A trecut de la ”slujirea” Laurei Codruta Kovesi la ”infantilism politic”

Ludovic Orban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul Gheorghe Piperea considera ca liderul PNL, Ludovic Orban, este cel mai inadecvat lider politic al momentului pentru ca a trecut de la ”slujirea” fata de Laura Codruta Kovesi la ”infantilism politic”. "Despre cel mai inadecvat lider de partid politic al momentului, Orban L., PNL: In urma cu 3-4 luni, cand a crezut in mod naiv ca votul din Parlamentul European pentru sustinerea Slujirii (a.k.a. LCK) in cursa pentru postul de sef al Parchetului European inseamna chiar numirea acesteia in zisa functie, Orban L. a determinat invadarea spatiului public cu mesajul ca PNL ar fi "castigat". Ce anume ar fi castigat PNL? Numirea in zisa functie a Slujirii. S-a demonst ...