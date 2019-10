Gheorghe Piperea anunta inchiderea Realitatea TV: 30 octombrie, ultima zi a televiziunii

Cunoscutul avocat şi profesor de drept comercial Gheorghe Piperea anunţă că, în urma a doua soluţii pronunţate recent de ÎCCJ, falimentul Realitatea TV este inevitabil. Chiar dacă judecătorul sindic mai amână dispunerea falimentului, pe data de 30 octombrie expiră licenţa televiziunii, iar CNA nu poate să o reînnoiască în condiţiile iminentului faliment.

"In privinta falimentului Realitatea Media, ICCJ a pronuntat recent doua solutii care "intaresc" starea terminala a moralistei televiziuni, datatoare de europarlamentari nomber one:

(i) o cerere de revizuire a deciziei din martie a CAp Bucuresti, care a decis falimentul, a fost respinsa in 18 septembrie, ca tardiv formulata (mari avocati tre' sa aiba zisa falita ca sa comita o asemenea gugumanie);

(ii) o mizerie de tertip al judecatorului sindic, care s-a considerat "necompetent" sa dispuna falimentul, trimitand dosarul la ICCJ pentru a solutiona un inventat conflict negativ de competenta cu CAp Bucuresti, cu consecinta suspendarii dosarului pana la noi ordine, a fost inlaturata de aceeasi ICCJ pe 8 octombrie, cand a statuat ca nu exista niciun conflict de competenta.

Asadar, judecatorul sindic din dosarul Realitatea Media trebuie sa dispuna falimentul (btw, zisul judecator sindic nu mai este suspendat din profesie, continuand sa distruga credibilitatea procedurilor de insolventa).

Aceasta intrucat, in acest moment, nu numai CAp Bucuresti a statuat falimentul Realitatea Media, ci si ICCJ.

Ce va face judecatorul sindic? Nimic. O sa traga de timp in continuare. Doar nu o sa ramana fara oficina neo-sekuritatea, taman in campania electorala ...

Interesant este ca, in 30 octombrie, licenta postului Realitatea tv expira. Daca asa-zisii patroni (care au cocalarizat si pitziponcizat in ultimul hal ideea de televiziune in Romania) nu vor aduce certificat fiscal din care sa rezulte ca nu mai exista datorii la fisc sau un plan de reorganizare confirmat, CNA nu va mai putea reinoi licenta de emisie a postului tv.

Numai ca, ce sa vezi - compania are enorme datorii la stat, inclusiv datorii cauzate de activitatea postului tv in cei 8 ani de insolventa. Si nu exista niciun plan de reorganizare - tocmai de aceea s-a si dispus falimentul, in martie 2019, la CAp Bucuresti.

Concurentii postului - cei care nu sunt si ei in insolventa - ar putea avea niste mici frustrari sau chiar motive de plangere la Consiliul Concurentei pentru ca, in timp ce ei (ca noi toti, de altfel) isi achita cu regularitate darile la stat, Realitatea tv tot acumuleaza si pune la "discutate si uitate" sute de milioane de lei datorie din taxe si contributii neachitate la buget.

Salariatii actuali ai postului ar putea, de asemenea, sa aiba niste piscaturi la degete cand incaseaza salariile fara taxe si contributii, caci in caz de nevoie nimeni nu le va suporta costurile cu ingrijirea sanatatii sau a copilului nou-nascut si nici concediile medicale sau pre/postnatale.

Ca sa nu ma vorbim de restul creditorilor, in randul carora furnizorii de utilitati si proprietarul spatiului in care isi desfasoara activitatea moralista si legalista televiziune vor ramane cu buza foarte, foarte umflata", scrie Gheorghe Piperea pe Facebook.