Gheorghe Piperea: Bancile au fost hiperprofitabile in pandemie, dar vine noua criza bancara romaneasca

Avocatul Gheorghe Piperea, profesor de Drept comercial la Facultatea de Drept a Universității București, explică de ce băncile au obținut profit peste așteptări în perioada pandemiei. Piperea afirmă că patronatul băncilor are toate motivele să-l iubească pe ministrul Cîțu, în timp ce mulți dintre angajații băncilor au fost concediați.

„In afara de producatorii, importatorii si comerciantii de masti si de supermarketurile de mancare si bricolaje, mai exista o singura categorie de afaceri care au fost hiperprofitabile in pandemie: bancile.

Daca primele doua categorii de comercianti au facut bani cu nemiluita multumita oportunitatii oferite de pandemie (poarta masca pentru ca te face sa te simti mai in siguranta, stati acasa pentru a salva niste vieti), bancile au facut banci mulțu-mită lui Câțu.

Ca sa fie clara imaginea : bancile au facut 2,8 mld lei profit in semestrul unu, conform Zf de azi.

Acest profit este rezultatul exclusiv al :

(i) faptului ca statul s-a imprumutat, cu mâna magică a lui Câțu, jucătorul la păcănele bancare, afumat bine; s-a împrumutat la bănci, cu zeci de miliarde de lei (pe zeci de ani, cu dobanzi de 4-5%);

(ii) faptului ca statul a aruncat pe piata programe minunat concepute de același Câțu pentru a facilita, cu garantii de la stat, imprumuturi ale unor companii alese pe spranceana de banci (ex: IMM Invest, destinat micilor companii bancabile, deci nu celor afectate de pre-pandemie; garantiile de stat acordate unor ifn-uri de partid si de stat) sau ale unei categorii de populatie care se califica, exclusiv din perspectiva bancara, ca persoane bancabile (ex: noul Prima casa).

In acest fel, chiar si o banca - zombie, cum e Patria Bank, de exemplu, a putut face profit de 5 milioane de lei in 2020 - an de criza globala - dupa ani de zile de pierderi continue.

Bancile nu au facut profit din industria lor normala - atragerea de depozite si plasarea lor cu titlu de credit comercial. Bancile nu se implica in economia reala, nu dau credite comerciantilor (care, falimentand pe capete, nici nu mai au apetit pentru asa ceva), iar creditele ipotecare, altele decat cele garantate de stat, sunt la nivel de avarie.

Asadar, un mare “ura” pentru Câțu dinspre patronatul bancar (nu si dinspre lucratorii bancari, care au fost dati afara pe capete). Fara el, bancile, saracele, erau in pom.

Nota: ma gandesc ca, daca bancile ar fi avut pierderi in aceasta panedemie, s-ar fi inventat milioane de modalitati de a se ridica starea de alerta, inclusiv demiterea sau chiar impuscarierea triumvirilor pandemici (Arahat, Tataru, Rafila). Dar nu a fost sa fie. De fapt a fost sa fie Câțu. Lucruri fantastice continuă să se întâmple pentru toți românii. Fantastice și rele”, scrie Gheorghe Piperea pe Facebook.

Avocatul mai susține încă că „petrecerea aceasta, derulată in mijlocul unui ocean de vaiete, nu dureaza mult”. „Până si A. Vasilescu, primul consilier securist al securistului Manole Isarescu, vorbeste pe șleau azi, intr-un editorial publicat de acelasi Zf, de "criza care anunță altă criza". Important este, insa, faptul de netagaduit ca IMM-urile si foarte multe companii mari vor da curand faliment. In ultimele doua luni, numarul insolventelor este deja dublu fata de perioada similara a anului trecut. Iar in zona de credit de retail, jalea si disperarea, desi mai intarzie o luna - doua, se vor fi instalat confortabil in sistemul bancar, odata cu saltul de la un milion de someri (cauzati direct de pandemie) la 1,5 mil someri "proaspeti", generati de falimentele mai sus enuntate. Iar data de 31 decembrie, cand expira perioada de inghetare a ratelor in unele contracte de credit, va fi marcata in calendar ca momentul noii crize bancare românești - sute de mii de credite vor deveni neperformante, generand tot pe atatea executari silite si evacuari din case”, mai explică Piperea.