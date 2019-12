Gheorghe Piperea, despre anticipatele anunțate de Rareș Bogdan: 'Cum se amorseaza bomba lui ghirlandel?'

Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea reacționează la anunțul făcut de Rareș Bogdan, cu privire la alegerile parlamentare anticipate care ar urma să fie organizate în luna aprilie. Acesta afirmă că „bomba” lui Rareș Bogdan, pe care îl numește „ghirlăndel”, este mai greu de amorsat, totul putând fi de fapt o regie pentru o candidatură a lui Orban la Primăria Capitalei.

„Printre explozii, rãbufniri si nucleare, Rares Bogdan anunta alegeri anticipate in aprilie twenty-twenty.

Ca sa poata fi organizate alegeri anticipate, trebuie ca guvernul Orban sa demisioneze sau sa fie demis, iar dupa aceea sa pice in Parlament 2 (doua) propuneri de guvern nou, consecutiv. Ar putea fi chiar 2 (doua) propuneri de guvern cu acelasi Orban in postura de premier.

Bun. Eu sunt fan alegeri anticipate.

Numai ca:

(i) ar trebui ca Orban sa demisioneze, adica sa renunte la visul de marire care il macina de 30 de ani, de pe vremea cand era insarcinat cu tigarile lui Dinu Patriciu, si sa redevina atârnãtor pe la diverse firme miloase cu somerii si necalificatii;

(ii) in caz ca Orban nu demisioneaza, ar trebui ca PSD sa il demita prin motiune de cenzura; numai ca PSD nu are ceea ce, pe aici, prin Arizona, se numeste balls/cojones, ci dosare (reale sau inchipuite) si doctorate false de la academia de securisti);

(iii) daca va demisiona/va fi demis, Orban va trebui sa suporte rusinea dublului refuz de investitura sau rusinea desemnarii unui premier de sacrificiu, ceea ce il va duce la pierderea presedintiei PNL;

(iv) parlamentarii vor fi nevoiti sa isi scurteze mandatul cu 9 luni, fara garantia ca vor mai fi pusi vreodata pe liste; sunt in aceasta situatie 3/4 dintre cei din PSD, cei din ALDE, cei din partidul securistului Ponta si toti cei din partidul lui Petrov cel betiv.

Deci, cum se amorseaza bomba lui ghirlãndel*?

PS Este posibil ca aceasta regie sa fie orientata catre o candidatura a lui Orban la Primaria Bucurestiului. Si aici sunt fan. Orban a mai candidat si in 2016 si stiti ce s-a intamplat - cine nu sare, ia cu executare. In plus, va trebui ca toata “dreapta” sa fie de acord cu candidatura unica a lui Orban. Va renunta la candidatura neo-securistul V Voiculescu? Dar Plicusor Ban? Ntzz. De aia sunt fan.

*supranume al lui R B împrumutat de la Sorin Faur”, scrie Gheorghe Piperea pe Facebook.