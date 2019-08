Gheorghe Piperea, dupa atacul senatorului Citu (PNL) la bugetari: 'Nu iși dau seama in ce rahat ii baga acest frustrat?'

Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea reacţionează la afirmaţiile liderului senatorilor PNL, Florin Cîţu, care susţine că majoritatea bugetarilor "sunt praf la locul de muncă" şi că aceştia trebuie să fie de acord să lucreze fără a primi vouchere, tichete de vacanță, sporuri și pensii speciale. Piperea atrage atenţia că PNL poate pierde 3,6 milioane de voturi prin discursul anti-bugetari, dar şi că războiul împotriva angajaţilor din instituţiile publice poate accelera plecarea românilor din ţară.

"Sa luam 1,2 milioane ca cifra a “bugetarilor” pe care vrea sa ii mazileasca cel mai psihedelic senator roman, tiribomba bancara si macro-prudentiala Câțu Fl., ministru de finante in guvernul din umbra al opozitiei. Fiecare dintre acesti oameni inseamna cel putin 3 votanti (sot/sotie, tata + mama). Adica, un minim de 3,6 milioane de voturi.

Daca ii ameninti zilnic pe zisii bugetari ca le tai salariile atat de mult incat sa ajunga la media din “privat” (unde, btw, acelasi senator - tiribomba vrea sa elimine orice salariu minim, lasand “privatul” la decizia discretionara a corporatiei), cam ce reactie trebuie sa astepti de la ei, ca votanti la nu mai putin de trei tipuri de alegeri intr-un an?

Isarescu-Basescu-Boc au taiat in 2010 cca 25% din salariile bugetarilor (nota: in cazul meu, taierea a fost de 47%, ca nu puteau profesorii universitari sa viseze la o treime din salariile omologilor lor din Ungaria sau la o zecime din salariile omologilor lor din Franta). Dupa aceasta mareata fapta de arme a puterii de “dreapta” de atunci, PSD a avut nevoie de mai putin de doi ani ca sa preia puterea.

Tipii astia dăștepț din PNL nu își dau seama în ce rahat îi bagă acest frustrat (ca nu a putut intra in CA al BNR)? Nu ca m-ar interesa prea mult destinul formatiunii politice a lui Orban L., dar nu as vrea sa asist la inca 5 ani de băltire economica si morala pe motiv de falsa lupta anti-coruptie.

PS Frustratul si netalentatul domn Câțu nu stie ca in acel milion de bugetari intra si medicii, si personalul sanitar, si profesorii, si politistii, si militarii, si pompierii si chiar si magistratii. Adica, strada, scoala, spital, mantra militantilor libertarieni si neo-marxistu. Plus justițea. El crede, saracul, că bugetar este numai lucratorul din ministere si primarii si că numărul ăstora ne e mai mare de 2 sute de mii (prea multi, de altfel). Daca sunt excedentari sau ineficienti, pe ăstia ii dai afara sau ii sanctionezi individual. Nu te apuci, in stil comunist/fascist sa ii sanctionezi pe toti pentru vina câtorva. Nu de alta, dar te poti trezi cu inca un milion de plecati din tara. Locurile libere urmand sa fie ocupate de specialisti sau muncitori straini, care or sa vina aici cu tot cu cultura si vitalitatea lor natalista debordanta", scrie Piperea pe Facebook.

Liderul senatorilor PNL Florin Cîțu a declarat că salariile bugetarilor sunt duble comparativ cu cele din sectorul privat. Liberalul a precizat că, în acest context, bugetarii trebuie să fie de acord să lucreze fără a primi vouchere, tichete de vacanță, sporuri și pensii speciale. Liberalul mai spune că bugetarii sunt privilegiații societății, iar toți românii, atât cei din țară cât și cei din diaspora lucrează pentru ca bugetarii să trăiască bine. Detalii AICI!

