Gheorghe Piperea, dupa decizia CCR: 'Romania se afla doar de facto, dar nu si legal, in stare de alerta. Restrictiile, lipsite de baza legala'

Avocatul Gheorghe Piperea, profesor de drept comercial la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, afirmă că deciziile Curţii Constituţionale referitoare la Legea 55/2020 şi la dispoziţiile legale privind carantina au făcut ca starea de urgenţă să fie practic desfiinţată. Avocatul argumentează că Guvernul nu se poate prevala de precedentele decizii, ci trebuie să instaureze o nouă stare de alertă. De asemenea, toţi cei care au suferit prejudicii din cauza restricţiilor pot solicita în instanţe daune.

"Starea de alerta instaurata in 18 mai si prelungita in 17 iunie este, practic, desfiintata de CCR. O noua stare de alerta la nivel national ar putea fi, teoretic, instaurata, de data asta fara necesitatea incuviintarii de catre Parlament, dar numai cu conditia respectarii termenului maxim de 60 de zile, care a inceput sa curga de la 14 mai*.

Cum trebuie interpretata (cel putin in acceptiunea mea) decizia CCR de azi :

Potrivit dispozitiilor art. 4 alin.3 si 4 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, hotararea de guvern privind starea de alerta declarata la nivelul a cel putin jumatate dintre judetele tarii este supusa incuviintarii si, eventual, modificarii de catre Parlament.

In litera Legii nr.55/2020, efectele acestei hotariri de guvern se produc in doi pasi. Se emite hotarirea de guvern, care are efecte imediate. Pana la aprobarea de catre Parlament, aceste efecte au caracter provizoriu. Aceste efecte se consolideaza prin hotararea Parlamentului de incuviintare (pura si simpla sau cu modificari). In acest fel, cele doua hotariri devin un tot unitar, un binom, care nu poate exista decat in aceasta stare binara.

Daca Parlamentul ar refuza incuviintarea hotaririi de guvern, starea de alerta ar inceta deindata.

Aceste dispozitii legale au fost declarate neconstitutionale in integralitatea lor. Motivatia, pe scurt, este aceea ca s-a creat un act juridic hibrid, de natura executiv-legislativa, care da Parlamentului puteri executive si pare sa elimine controlul judiciar al actelor guvernului, pe calea contenciosului administrativ (ceea ce inseamna, evident, o incalcare flagranta a separatiei puterilor in stat).

Intrucat textele legale au fost declarate neconstitutionale, inseamna ca starea de alerta instituita in baza lor in data de 18 mai a.c. este, retroactiv, lipsita de baza legala. Hotarirea de guvern de prelungire a starii de alerta este, la randul sau, lipsita de baza legala, intrucat nu poate prelungi o hotarire de guvern retroactiv lipsita de baza legala.

Interpretarea conform careia hotaririle de guvern referitoare la stare de alerta ar ramane in vigoare pentru ca, retroactiv, nu era necesara incuviintarea Parlamentului, este gresita, intrucat baza legala a hotaririi de guvern pe care trebuia altoita o hotarire a Parlamentului pentru a avea efecte consolidate, a picat la CCR.

In acest moment, Romania se afla doar de facto, dar nu si legal, in stare de alerta.

Consecintele sunt multiple si grave, dar cel mai important este ca toti cei care au suferit prejudicii materiale sau morale din cauza acestei stari de alerta retroactive lipsita de baza legala vor putea solicita daune de la Statul roman.

Este, de asemenea, esential de retinut ca toate restrictiile aferente starii de alerta sunt, in acest moment, lipsite de baza legala (inclusiv purtarea mastilor si termoscanarea), iar spitalele pot primi fara restrictii bolnavi non-covid.

Nu are importanta ca decizia nu a fost inca publicata in Monitorul oficial. Efectele deciziei sunt imediate si erga omnes, intrucat este vorba de o exceptie de neconstitutionalitate formulata de Avocatul Poporului, care s-a judecat in contradictoriu cu guvernul.

Riscurile si raspunderea aferenta acestei stari de facto trebuie asumate de guvern. Trebuie ca noi toti, de la inaltimea unei colectivitati nationale afectate de erorile si ororile comise de autoritati in gestionarea acestei panedemi, sa cerem demisia de urgenta a guvernului.

In alta ordine de idei, CCR a decis ca toate masurile luate contra cetatenilor romani, constand in carantinarea fortata, izolarea la domiciliu si internarea fortata a asimptomaticilor, sunt neconstitutionale, intrucat au fost dispuse prin ordin de ministru, si nu prin lege. De aceea, de azi, aceste masuri au incetatat. Toti cei aflati in astfel de situatii pot cere instantei punerea lor de indata in libertate. Si pana acum internarea medicala fortata si carantinarea oricui, indiferent de starea de sanatate si de tara din care revenea, era ilegala. Cu atat mai mult acestea sunt, de azi, ilegale, intrucat nu mai au baza constitutionala. Mai mult chiar, toti cei care au fost supusi unor astfel de masuri ilegale, dar acum sunt liberi, pot cere despagubiri.

PS Riscul epidemic este, probabil, real. Dar vinovatia pentru ce se intampla, eventuala recrudescenta a cazurilor, sunt consecinta directa a faptelor de arme ale "statuilor" pandemice, iar raspunderea acestora ar trebui sa fi nu numai de natura politica si morala, ci si juridica.

*nu uit ca hotarirea de guvern de "prelungire" a starii de alerta este ilegala si pentru ca a depasit cu 3 zile perioada in care trebuie dispusa (maxim 30 de zile de la data primei stari de alerta)", scrie Gheorghe Piperea pe Facebook.